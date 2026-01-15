Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 13:43. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. За кілька хвилин в Одесі було гучно.
В Одеському районі пролунав вибух,
– ідеться у повідомленні.
Які міста Росія атакувала раніше?
- Уночі росіяни атакували ударними БпЛА південь Одеської області. Внаслідок обстрілу в регіоні постраждали адміністративні будівлі. Відомо про одного постраждалого.