Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 13:43. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. За кілька хвилин в Одесі було гучно.

В Одеському районі пролунав вибух,

– ідеться у повідомленні.

