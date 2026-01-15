Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Чи є руйнування на Київщині?

Внаслідок атаки цієї ночі в Бучанському районі було пошкоджено 8 приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Під ударами країни-терориста – мирні населені пункти, домівки звичайних людей, їхнє життя і спокій,

– написав Микола Калашник.

За його словами, усім людям, чиї домівки зазнали руйнувань, уже надається необхідна допомога.

Начальник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час атак обов'язково перебувати в безпечних місцях.

Наслідки атаки в Мироцькому старостаті Бучанської громади також прокоментував міський голова Анатолій Федорук. Він зазначив, що всі відповідні служби працюють на місці та фіксують наслідки.

Ворожі дрони атакували Київщину / Фото: Анатолій Федорук

Росіяни запустили БпЛА: останні новини