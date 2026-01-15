Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Есть ли разрушения на Киевщине?

В результате атаки этой ночью в Бучанском районе было повреждено 8 частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Под ударами страны-террориста – мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой,

– написал Николай Калашник.

По его словам, всем людям, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается необходимая помощь.

Начальник ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак обязательно находиться в безопасных местах.

Последствия атаки в Мироцком старостате Бучанской громады также прокомментировал городской голова Анатолий Федорук. Он отметил, что все соответствующие службы работают на месте и фиксируют последствия.

Вражеские дроны атаковали Киевскую область / Фото: Анатолий Федорук

