О российском обстреле и отражении атаки украинскими защитниками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Что известно об обстреле?
Вечером 15 января и в ночь на 16-е враг совершил масштабную воздушную атаку, применив всего 76 ударных беспилотников. Среди них были дроны типа "Шахед" (в том числе и реактивные), а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и аппараты других модификаций.
Запуски происходили с территории Курской и Орловской областей, Приморско-Ахтарской в России, а также временно оккупированного Донецка. Примерно полсотни дронов составляли именно "Шахеды".
Отражение воздушного нападения обеспечивали силы и средства Воздушных Сил и Сил обороны Украины: боевая авиация, зенитно-ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительной информации, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 53 вражеских дрона.
Сбитые цели / Графика Воздушных сил
В то же время зафиксировано поражение 19 ударных БпЛА на девяти различных объектах, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на одной локации. Вместе с тем вражеская атака продолжается до сих пор. В частности утром силы ПВО отражали вражеские удары на Киевщине.
Где бил враг в последнее время?
Накануне, 15 января оккупанты уничтожили один из ключевых объектов критически важной энергетической инфраструктуры в Харькове. Перед атакой, примерно в 13:52, Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации вражеских беспилотников, которые двигались в сторону Харькова с северного направления области. Позже появилась информация о скоростной воздушной цели,, которая приближалась к городу. Вскоре харьковчане услышали серию громких взрывов.
Утром того же дня российские войска нанесли удар по Львову. Там вражеский дрон упал на детскую площадку неподалеку от памятника Степану Бандере.
Кроме того, армия страны-агрессора осуществила ракетный обстрел порта Черноморска, применив баллистическую ракету. В результате атаки ранения получил один из членов экипажа судна под флагом Мальты, также были повреждены три контейнера.