О российском обстреле и отражении атаки украинскими защитниками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

К теме Атака продолжается уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины

Что известно об обстреле?

Вечером 15 января и в ночь на 16-е враг совершил масштабную воздушную атаку, применив всего 76 ударных беспилотников. Среди них были дроны типа "Шахед" (в том числе и реактивные), а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и аппараты других модификаций.

Запуски происходили с территории Курской и Орловской областей, Приморско-Ахтарской в России, а также временно оккупированного Донецка. Примерно полсотни дронов составляли именно "Шахеды".

Отражение воздушного нападения обеспечивали силы и средства Воздушных Сил и Сил обороны Украины: боевая авиация, зенитно-ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 53 вражеских дрона.


Сбитые цели / Графика Воздушных сил

В то же время зафиксировано поражение 19 ударных БпЛА на девяти различных объектах, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на одной локации. Вместе с тем вражеская атака продолжается до сих пор. В частности утром силы ПВО отражали вражеские удары на Киевщине.

Где бил враг в последнее время?

  • Накануне, 15 января оккупанты уничтожили один из ключевых объектов критически важной энергетической инфраструктуры в Харькове. Перед атакой, примерно в 13:52, Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации вражеских беспилотников, которые двигались в сторону Харькова с северного направления области. Позже появилась информация о скоростной воздушной цели,, которая приближалась к городу. Вскоре харьковчане услышали серию громких взрывов.

  • Утром того же дня российские войска нанесли удар по Львову. Там вражеский дрон упал на детскую площадку неподалеку от памятника Степану Бандере.

  • Кроме того, армия страны-агрессора осуществила ракетный обстрел порта Черноморска, применив баллистическую ракету. В результате атаки ранения получил один из членов экипажа судна под флагом Мальты, также были повреждены три контейнера.