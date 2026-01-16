О российском обстреле и отражении атаки украинскими защитниками рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

К теме Атака продолжается уже неделю: Россия в очередной раз ударила по критическим объектам Житомирщины

Что известно об обстреле?

Вечером 15 января и в ночь на 16-е враг совершил масштабную воздушную атаку, применив всего 76 ударных беспилотников. Среди них были дроны типа "Шахед" (в том числе и реактивные), а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и аппараты других модификаций.

Запуски происходили с территории Курской и Орловской областей, Приморско-Ахтарской в России, а также временно оккупированного Донецка. Примерно полсотни дронов составляли именно "Шахеды".

Отражение воздушного нападения обеспечивали силы и средства Воздушных Сил и Сил обороны Украины: боевая авиация, зенитно-ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 53 вражеских дрона.



Сбитые цели / Графика Воздушных сил

В то же время зафиксировано поражение 19 ударных БпЛА на девяти различных объектах, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на одной локации. Вместе с тем вражеская атака продолжается до сих пор. В частности утром силы ПВО отражали вражеские удары на Киевщине.

Где бил враг в последнее время?