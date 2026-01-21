На этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, озвучив, что сегодняшняя номенклатура для отражения вражеских атак состоит из классических средств ПВО, а также крупнокалиберных пулеметов для мобильных огневых групп.

Что следует предусмотреть вместе с антидронным куполом?

Комментируя заявление новоназначенного министра обороны Михаила Федорова о необходимости создать антидроновий купол над Украиной, Братчук подчеркнул, что следует понимать, что на 100% это решение не позволит закрыть территорию нашей страны. Он пояснил, что это физически сделать невозможно и говорится о прикрытии крупных городов, а в первую очередь критической инфраструктуры там, потому что от этого зависит экономика, обороноспособность государства.

Этот купол не просто должен отражать условно мяч как в пин-погне, он должен действовать на опережение. Когда мы говорим о дроновом щите, то надо предусмотреть и дроновой меч, а это превентивные удары по территории России,

– озвучил Братчук.

Представитель УДА напомнил, что уже были разговоры со стороны европейцев о планах создать "стену" против российских дронов на восточной границе, привлекая опыт и технологии Украины. Есть ли сдвиги в этом процессе пока неизвестно, однако Братчук уверен, что в Украине сегодня есть технические возможности и идеи относительно этого. Он считает, что произойдет масштабирование этих процессов, когда удастся создать определенный щит.

Заметьте! Глава Минобороны заявил о необходимости создания над Украиной антидронового купола, который должен уничтожать угрозу с воздуха еще на подлете. Федоров подписал приказ о назначении одного из самых эффективных, согласно его оценке, командиров Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО.

Украина стремится усилить защиту неба