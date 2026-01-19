Подобная система поможет защитить критическую инфраструктуру и гражданское население. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра обороны Михаила Федорова.

Что известно о планах построить антидроновой купол над Украиной?

По словам Федорова, речь идет о системе, которая не реагирует на угрозу постфактум, а уничтожает вражеские дроны еще на подлете. Для этого привлекают военных, которые уже доказали свою эффективность в современной войне.

Лазарь, отметил Министр, именно из таких командиров. Под руководством Елизарова подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. На их счету – уничтожение вражеской техники на более чем 13 миллиардов долларов, а каждый пятый уничтоженный российский танк является результатом работы этого подразделения. Команда также стабильно входит в лидеры рейтинга "Армии дронов. Бонус". Сейчас этот опыт планируют масштабировать на уровень всей страны, чтобы защитить критическую инфраструктуру и гражданское население от массированных атак дронами.

Федоров подчеркнул, что трансформация армии в условиях ежедневных ударов является сложной, но необходимой.

Антидроновий купол – это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны,

– подчеркнул он.

Какие решения по мнению военных помогут в войне с Россией?