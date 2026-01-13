Для этого враг использует именно баллистические ракеты. Как отметил 24 Каналу генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, против этого оружия у нас недостаточно средств противодействия.

Как можно усилить ПВО Украины?

Первый путь – это получение от наших союзников систем Patriot, также партнеры могли бы передать новый экспериментальный противоракетный комплекс. Он усилит нашу оборону и пройдет испытания.

Мы понимаем, что не можем полностью устранить эффект от нанесения воздушных ударов, поэтому нужно быть внимательными к сигналам тревоги. Кроме этого украинцы на уровне территориальных общин могут рассматривать вопрос о группах противовоздушной защиты.

Безусловно, нам надо продумывать действия для экономии тех ресурсов, которые хочет взорвать Владимир Путин. В частности это касается электроэнергии, тепла и воды. Ситуация с каждым днем ухудшается,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Известно, что Украина обращалась к нашим партнерам относительно новых взносов в программу PURL, которая позволяет финансировать покупку нужного вооружения. Также говорилось и о поставках со складов в Европе, ведь там ракеты есть в достаточном количестве.

Украина налаживает сотрудничество с Норвегией

Стало известно, что оборонные компании Норвегии и Украины начали развивать возможность интеграции дешевых, но эффективных украинских ракет-перехватчиков для применения системы NASAMS.

Это может предусматривать применение еще советских комплексов пусковых установок вместе с более дешевыми американскими ракетами. Поэтому мы получим больше комплексов. Но сейчас ситуация такова, что Запад не справляется с поставками ракет, боеприпасов к этим комплексам.

Поэтому Украина совместно с нашими союзниками находят пути по использованию советских ракет, которые у нас есть, чтобы совместить их с теми пусковыми установками, которые предоставляют,

– отметил военный эксперт.

Таким образом мы сможем преодолеть нехватку ракет для зенитных комплексов. В этом есть перспектива и актуальность.

