Для цього ворог використовує саме балістичні ракети. Як зауважив 24 Каналу генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, проти цієї зброї у нас недостатньо засобів протидії.

Як можна посилити ППО України?

Перший шлях – це отримання від наших союзників систем Patriot, також партнери могли б передати новий експериментальний протиракетний комплекс. Він підсилить нашу оборону та пройде випробування.

Ми розуміємо, що не можемо повністю усунути ефект від завдання повітряних ударів, тому потрібно бути уважними до сигналів тривоги. Крім цього українці на рівні територіальних громад можуть розглядати питання щодо груп протиповітряного захисту.

Безумовно, нам треба продумувати дії задля економії тих ресурсів, які хоче підірвати Володимир Путін. Зокрема це стосується електроенергії, тепла та води. Ситуація з кожним днем погіршується,

– підкреслив Ігор Романенко.

Відомо, що Україна зверталася до наших партнерів щодо нових внесків у програму PURL, яка дозволяє фінансувати купівлю потрібного озброєння. Також мовилось і про постачання зі складів у Європі, адже там ракети є у достатній кількості.

Україна налагоджує співпрацю з Норвегією

Стало відомо, що оборонні компанії Норвегії та України почали розвивати можливість інтеграції дешевших, але ефективних українських ракет-перехоплювачів для застосування системи NASAMS.

Це може передбачати застосування ще радянських комплексів пускових установок разом з дешевшими американськими ракетами. Відтак ми отримаємо більше комплексів. Але зараз ситуація така, що Захід не справляється з постачанням ракет, боєприпасів до цих комплексів.

Тому Україна спільно з нашими союзниками знаходять шляхи щодо використання радянських ракет, які у нас є, щоб поєднати їх з тими пусковими установками, які надають,

– зауважив військовий експерт.

У такий спосіб ми зможемо подолати нестачу ракет для зенітних комплексів. У цьому є перспектива та актуальність.

