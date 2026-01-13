Силам оборони України вдалось знешкодити понад 240 російських цілей. Однак відомо й про десятки влучань. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Ворог вгатив по поштовому терміналу в передмісті Харкова: там загинули люди

Як відпрацювала ППО?

Як повідомили у ПС ЗСУ, вночі 13 січня Росія запустила по Україні:

  • 18 балістичних ракет Іскандер-М/ЗКР С-300 з різних напрямків в Росії та з ТОТ Криму,
  • 7 ракет Іскандер-К із Курської та Бєлгородської областей Росії,
  • 293 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інші. Близько 200 із них становлять "Шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях
– додали військові.

Попередньо, ППО знешкодила 247 ворожих цілей. Серед них 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет та 240 ворожих БпЛА. Повітряну атаку відбивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Проте, за даними ПС ЗСУ, ракети та 48 ударних БпЛА влучили на 24 локаціях.

Які наслідки російських ударів?

  • Відомо, що Росія обстріляла термінал "Нової пошти" та пошкодила дві АЗС поблизу Харкова. Зафіксовані руйнування та займання. Унаслідок удару є загиблі та поранені, ще 30 людей вдалося врятувати.

  • Також під прицілом ворожих дронів вкотре опинилась Одеса. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, школу, дитсадок та лікарню. Постраждали люди.

  • Вибухи також чули на Київщині. Після нічного обстрілу у столиці та Бучанському районі області ввели екстрені відключення світла.