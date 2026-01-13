Силам оборони України вдалось знешкодити понад 240 російських цілей. Однак відомо й про десятки влучань. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Ворог вгатив по поштовому терміналу в передмісті Харкова: там загинули люди

Як відпрацювала ППО?

Як повідомили у ПС ЗСУ, вночі 13 січня Росія запустила по Україні:

18 балістичних ракет Іскандер-М/ЗКР С-300 з різних напрямків в Росії та з ТОТ Криму,

7 ракет Іскандер-К із Курської та Бєлгородської областей Росії,

293 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інші. Близько 200 із них становлять "Шахеди".

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях

– додали військові.

Попередньо, ППО знешкодила 247 ворожих цілей. Серед них 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет та 240 ворожих БпЛА. Повітряну атаку відбивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Проте, за даними ПС ЗСУ, ракети та 48 ударних БпЛА влучили на 24 локаціях.

Які наслідки російських ударів?