Силам обороны Украины удалось обезвредить более 240 российских целей. Однако известно и о десятках попаданий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Как сообщили в ВС ВСУ, ночью 13 января Россия запустила по Украине:
- 18 баллистических ракет Искандер-М/ЗКР С-300 с разных направлений в России и с ВОТ Крыма,
- 7 ракет Искандер-К из Курской и Белгородской областей России,
- 293 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие. Около 200 из них составляют "Шахеды".
Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях
– добавили военные.
Предварительно, ПВО обезвредила 247 вражеских целей. Среди них 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет и 240 вражеских БпЛА. Воздушную атаку отражали на севере, юге, востоке и в центре страны.
Однако, по данным ВС ВСУ, ракеты и 48 ударных БпЛА попали на 24 локациях.
Какие последствия российских ударов?
Известно, что Россия обстреляла терминал "Новой почты" и повредила две АЗС вблизи Харькова. Зафиксированы разрушения и возгорания. В результате удара есть погибшие и раненые, еще 30 человек удалось спасти.
Также под прицелом вражеских дронов в очередной раз оказалась Одесса. В результате атаки повреждены жилые дома, школу, детсад и больницу. Пострадали люди.
Взрывы также слышали на Киевщине. После ночного обстрела в столице и Бучанском районе области ввели экстренные отключения света.