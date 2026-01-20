Между тем тактика россиян заключается именно в том, чтобы "заморозить" украинцев через непрерывный террор украинского энергетического сектора. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Как технологии искусственного интеллекта будут защищать небо над Украиной?

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина имеет четкий план, как закрыть небо от ударов России. В воскресенье, 18 января, он подписал соглашение с американской компанией Palantir о создании AI-платформы "Dataroom".

Система будет использовать миллионы данных за 4 года войны. Речь идет об изображениях, сенсорные данные, траектории – все это будет применяться для тренировки искусственного интеллекта. В дальнейшем он сможет предвидеть атаки и направлять дешевые автономные перехватчики на вражеские цели. Цель такого шага – не победа в классическом смысле, а создание таких условий, чтобы сделать Украину непобедимой в небе.

Война закончится, когда враг поймет, что его политические цели недостижимы,

– объяснил CEO Brave1 Андрей Гриценюк.

В издании отмечают, что сейчас Украина переживает настоящий бум оборонных технологий:

с 7 компаний-дронопроизводителей в 2022 году – до 500 сегодня;

производство миллионов дронов ежегодно;

280 компаний разрабатывают беспилотные наземные платформы;

90 % ударов по врагу уже наносят дроны, а не артиллерия;

объем производства вооружения вырос в 35 раз – с 1 миллиарда долларов до 35 миллиардов долларов в год.

Однако самым слабым местом остается ПВО. Россия ежедневно запускает до тысячи дронов и ракет, разрушая энергетику и делая жизнь гражданских невыносимой.

Заметим, что буквально за сутки до массированного обстрела Украины Киев получил необходимые ракеты для ПВО, что существенно помогло отразить атаку 20 января.

Зато проект Dataroom должен создать национальную систему автономных перехватчиков, которые будут действовать быстрее человека, стоить дешевле "Шахеды" и защищать небо по всей стране. Примером является перехватчик "Octopus", который стоит несколько тысяч долларов, но эффективно сбивает более дорогие дроны типа "Шахед" на расстоянии до 200 километров. С ИИ-распознаванием соотношение стоимости становится еще более выгодным для Украины.

В WP отмечают, что если система заработает по плану, то уже через полгода украинские города могут получить надежную защиту от ночных атак. Это может заставить Путина пересмотреть расчет на победу и окончательно отказаться от идеи, что войну можно выиграть только силой.

