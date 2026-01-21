Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему дело не только в количестве ракет для Patriot или NASAMS. Он намекнул на другой подход к построению ПВО, который может изменить то, где именно будут сбивать российские цели.
Смотрите также Остается последняя миля, – Зеленский о готовности гарантий безопасности
Почему купольная ПВО не останавливает дроны и крылатые ракеты?
В нынешней схеме атаки России дроны и крылатые ракеты часто идут похожими маршрутами с севера и юга. Основные перехваты нередко происходят уже возле крупных городов, потому что фронтовая противовоздушная оборона имеет малую плотность.
Свитан объяснил, что купольный подход заставляет распределять ракеты, перехватчики и мобильные группы по всей стране. Но Россия может сосредоточить удар в одном направлении, и тогда в конкретной точке может не хватить средств для массового перехвата.
В случае атак крылатыми ракетами и дронами, по мнению Свитана, эффективнее сместить фокус на барьерную оборону вдоль фронта, границы и побережья. Туда стоит стягивать малую ПВО, мобильные группы и дроны-перехватчики, чтобы сбивать цели еще на подлете.
Зачем Украине купольная ПВО и где она действительно нужна?
Баллистические ракеты работают по другой логике, чем дроны или крылатые ракеты. Такие цели заходят по другой траектории и на значительно больших высотах, поэтому подход к перехвату должен быть другим.
Против баллистики лучше создавать купольную, так называемую зенитную ПВО,
– объяснил бывший офицер.
Возможности такого купола напрямую зависят от количества противобаллистических комплексов, которые может получить Украина. Накрыть всю неоккупированную территорию полностью почти нереально, поэтому купол логичнее сосредотачивать над районами с наибольшей плотностью населения, чтобы усиление давало максимальный эффект.
Закрыть полностью Украину куполом от баллистики практически нереально,
– подчеркнул Свитан.
Он также объяснил, что одной обороной эту проблему не закрыть. В его логике Россию может остановить только риск зеркального ответа по целям в тылу, но для этого нужны собственные возможности наносить такие удары.
Без собственной баллистики Россию не остановить
Оборона от баллистических ракет не может держаться только на перехватах. Если Россия сохраняет возможность бить с дальнего тыла без риска ответа, она будет продолжать запускать баллистику, менять направления ударов и искать лазейки в защите. Именно поэтому, подчеркнул он, наряду с купольным прикрытием нужен другой фактор, который будет сдерживать решение о таких атаках.
Против баллистики бороться надо зеркальными ударами по российским целям в тылу,
– отметил бывший офицер.
Он объяснил, что настоящее сдерживание появляется тогда, когда есть чем отвечать, тем же классом вооружения. В такой модели противник вынужден считаться не только с риском потерять ракету в полете, но и с последствиями для собственных тыловых объектов.
Удары по Москве остановят удары баллистикой по Украине. Только так,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Для этого, по его словам, Украине нужна собственная баллистика, потому что только она способна создать понятную для Кремля цену продолжения ударов.
Что известно о работе ПВО во время последней массированной атаки?
- В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 97 беспилотниками, из которых около 70 были типа Shahed, а также применила баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 84 БпЛА, одновременно зафиксировано попадание ракеты и 13 дронов на 11 локациях, а также падение обломков на еще одной.
- Во время массированной атаки 20 января Россия применила комбинированный набор средств поражения – крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны и дроны-обманки. Сергей Кузан сообщил, что украинская противовоздушная оборона обезвредила 93% дронов и более 70% ракет, включая баллистику, несмотря на сложные погодные условия и нагрузки на мобильные огневые группы.
- Владимир Зеленский заявил, что работа Воздушных сил по уничтожению дронов-камикадзе во время ночного обстрела Киевской области 20 января была неудовлетворительной. Президент отметил, что отдельно разобрал эту ситуацию с министром обороны и пообещал управленческие выводы.