Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему дело не только в количестве ракет для Patriot или NASAMS. Он намекнул на другой подход к построению ПВО, который может изменить то, где именно будут сбивать российские цели.

Почему купольная ПВО не останавливает дроны и крылатые ракеты?

В нынешней схеме атаки России дроны и крылатые ракеты часто идут похожими маршрутами с севера и юга. Основные перехваты нередко происходят уже возле крупных городов, потому что фронтовая противовоздушная оборона имеет малую плотность.

Свитан объяснил, что купольный подход заставляет распределять ракеты, перехватчики и мобильные группы по всей стране. Но Россия может сосредоточить удар в одном направлении, и тогда в конкретной точке может не хватить средств для массового перехвата.

В случае атак крылатыми ракетами и дронами, по мнению Свитана, эффективнее сместить фокус на барьерную оборону вдоль фронта, границы и побережья. Туда стоит стягивать малую ПВО, мобильные группы и дроны-перехватчики, чтобы сбивать цели еще на подлете.

Зачем Украине купольная ПВО и где она действительно нужна?

Баллистические ракеты работают по другой логике, чем дроны или крылатые ракеты. Такие цели заходят по другой траектории и на значительно больших высотах, поэтому подход к перехвату должен быть другим.

Против баллистики лучше создавать купольную, так называемую зенитную ПВО,

– объяснил бывший офицер.

Возможности такого купола напрямую зависят от количества противобаллистических комплексов, которые может получить Украина. Накрыть всю неоккупированную территорию полностью почти нереально, поэтому купол логичнее сосредотачивать над районами с наибольшей плотностью населения, чтобы усиление давало максимальный эффект.

Закрыть полностью Украину куполом от баллистики практически нереально,

– подчеркнул Свитан.

Он также объяснил, что одной обороной эту проблему не закрыть. В его логике Россию может остановить только риск зеркального ответа по целям в тылу, но для этого нужны собственные возможности наносить такие удары.

Без собственной баллистики Россию не остановить

Оборона от баллистических ракет не может держаться только на перехватах. Если Россия сохраняет возможность бить с дальнего тыла без риска ответа, она будет продолжать запускать баллистику, менять направления ударов и искать лазейки в защите. Именно поэтому, подчеркнул он, наряду с купольным прикрытием нужен другой фактор, который будет сдерживать решение о таких атаках.

Против баллистики бороться надо зеркальными ударами по российским целям в тылу,

– отметил бывший офицер.

Он объяснил, что настоящее сдерживание появляется тогда, когда есть чем отвечать, тем же классом вооружения. В такой модели противник вынужден считаться не только с риском потерять ракету в полете, но и с последствиями для собственных тыловых объектов.

Удары по Москве остановят удары баллистикой по Украине. Только так,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Для этого, по его словам, Украине нужна собственная баллистика, потому что только она способна создать понятную для Кремля цену продолжения ударов.

