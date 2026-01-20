Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении.

Что президент говорит об отражении российских атак?

Владимир Зеленский признал, что в Киеве ситуация является самой сложной. Ночью враг в очередной раз ударил по объектам энергетики.

Работа Воздушных сил по "Шахедам" – неудовлетворительная... Организация работы воздушных сил должна быть другой,

– говорит президент.

Зеленский отдельно разобрал эту ситуацию с министром обороны. "Выводы будут", – анонсировал украинский политик.