Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.
Какова ситуация с ПВО в Украине?
Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине не стало меньше ракет ПВО. Однако больше ракет во время атак стало у оккупантов.
У нас стало немножко больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран,
– говорит президент.
Он отметил, что надо уменьшать возможности России производить эти ракеты. Впрочем, это пока не происходит.
Зеленский говорит, что Украина все же справится с "Шахедами". Однако, что касается баллистики – ключ пока в руках Соединенных Штатов. "Поэтому важно, чтобы поставки были своевременными", – резюмировал президент.
Какие планы России относительно атак на Украину?
Владимир Зеленский рассказал, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Еще в прошлом году враг намеревался запускать по Украине до тысячи дронов в сутки, однако реализовать такой масштаб не удалось. Фактические показатели составляли в среднем от 250 до 350 БпЛА в сутки.
Зеленский сообщил, что сейчас Украина уже производит около тысячи перехватчиков в сутки, однако этого все еще недостаточно, ведь темпы производства опережают количество подготовленных операторов.