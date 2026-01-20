Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Дивіться також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Яка ситуація з ППО в Україні?

Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні не стало менше ракет ППО. Проте більше ракет під час атак стало в окупантів.

У нас стало трошки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн,

– каже президент.

Він наголосив, що треба зменшувати можливості Росії виробляти ці ракети. Втім, це поки не відбувається.

Зеленський каже, що Україна все ж впорається з "Шахедами". Проте, що стосується балістики – ключ поки що в руках Сполучених Штатів. "Тому важливо, щоб постачання було вчасним", – резюмував президент.

Які плани Росії щодо атак на Україну?