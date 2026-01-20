Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Яка ситуація з ППО в Україні?

Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні не стало менше ракет ППО. Проте більше ракет під час атак стало в окупантів.

У нас стало трошки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн,
– каже президент.

Він наголосив, що треба зменшувати можливості Росії виробляти ці ракети. Втім, це поки не відбувається.

Зеленський каже, що Україна все ж впорається з "Шахедами". Проте, що стосується балістики – ключ поки що в руках Сполучених Штатів. "Тому важливо, щоб постачання було вчасним", – резюмував президент.

Які плани Росії щодо атак на Україну?

  • Володимир Зеленський розповів, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ще минулого року ворог мав наміри запускати по Україні до тисячі дронів на добу, однак реалізувати такий масштаб не вдалось. Фактичні показники становили в середньому від 250 до 350 БпЛА за добу.

  • Зеленський повідомив, що наразі Україна уже виробляє близько тисячі перехоплювачів на добу, однак цього все ще недостатньо, адже темпи виробництва випереджають кількість підготовлених операторів.