Про це розповів глава держави під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, це суттєво допомогло, – Зеленський

Скільки реально безпілотників може запускати Росія?

Володимир Зеленський повідомив, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ще минулого року ворог мав наміри запускати по Україні до тисячі дронів на добу, однак реалізувати такий масштаб не вдалось. Фактичні показники становили в середньому від 250 до 350 БпЛА за добу.

Водночас Україна має готуватись до найгіршого сценарію.

Але безумовно ми повинні розраховувати на найгірший для нас сценарій, коли вони (росіяни – 24 Канал) все ж таки зможуть використовувати 1000 дронів за добу. Тобто у нас має бути мінімум 2 перехоплювачі на 1 "Шахед",

– додав президент.

Зеленський повідомив, що наразі Україна уже виробляє близько тисячі перехоплювачів на добу, однак цього все ще недостатньо, адже темпи виробництва випереджають кількість підготовлених операторів.

Ключовим завданням для України залишається наростити кількість мобільних груп для перехоплення та підготувати фахівців.

"Загалом за це завдання знає Сирський та новий очільник Міноборони Федоров", – зазначив Зеленський.

Чи можуть до протидії долучитись каїни з "коаліції охочих"?

За словами українського лідера, "коаліція охочих" зможе запрацювати як механізм гарантій безпеки лише після завершення війни та припинення вогню.

Тож наразі Київ може розраховувати лише на двосторонні партнерства з країнами, які посилюють вітчизняне оборонне виробництво фінансовою допомогою.

Як Україна нині знешкоджувала ворожі цілі?