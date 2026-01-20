Про таке поінформував Володимир Зеленський. Подробиці передає 24 Канал.

Як сили ППО боролися з російськими ракетами й дронами?

Як розповів президент, окупанти били значною кількістю балістичних та крилатих ракет. Окрім того, ворог випустив понад 300 ударних дронів.

Українська протиповітряна оборона відпрацювала по суттєвій кількості цілей. У відбитті атаки "суттєво допомогли" ракети, які Київ отримав напередодні.

За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло,

– підкреслив Зеленський.

Він також додав, що кожен пакет підтримки має значення. Адже ракети для систем "Patriot", NASAMS та інших комплексів – критично необхідні Україні.

Глава держави пояснив, що одне з основних завдань наших дипломатів – працювати над збільшенням кількості засобів ППО.

І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей,

– резюмував президент.

Що відомо про масовану атаку 20 січня?