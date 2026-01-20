Про таке поінформував Володимир Зеленський. Подробиці передає 24 Канал.
До теми Росіяни завдали удару по об'єкту на Полтавщині: спалахнули пожежі
Як сили ППО боролися з російськими ракетами й дронами?
Як розповів президент, окупанти били значною кількістю балістичних та крилатих ракет. Окрім того, ворог випустив понад 300 ударних дронів.
Українська протиповітряна оборона відпрацювала по суттєвій кількості цілей. У відбитті атаки "суттєво допомогли" ракети, які Київ отримав напередодні.
За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло,
– підкреслив Зеленський.
Він також додав, що кожен пакет підтримки має значення. Адже ракети для систем "Patriot", NASAMS та інших комплексів – критично необхідні Україні.
Глава держави пояснив, що одне з основних завдань наших дипломатів – працювати над збільшенням кількості засобів ППО.
І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей,
– резюмував президент.
Що відомо про масовану атаку 20 січня?
У ніч з 19 на 20 січня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на столицю. Основного удару зазнав Лівий берег Києва. Внаслідок обстрілу там припинили подачу води, відомо про постраждалого. Крім того, через пошкодження інфраструктури без теплопостачання залишилися тисячі багатоквартирних будинків. А через проблеми зі світлом у місті змінили рух метро.
Під час нічної атаки 20 січня війська Росії обстріляли й інші регіони України. Зокрема, ціллю ворога став промисловий об'єкт у Полтавській області.
Як повідомили в ДСНС, після влучань одразу в кількох місцях виникли масштабні пожежі. До ліквідації загорянь залучили підрозділи рятувальників, яким вдалося швидко взяти ситуацію під контроль.
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль зазначив, що внаслідок обстрілу 20 січня було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через це понад 10 тисяч мешканців області залишилися без електроенергії.