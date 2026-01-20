Об этом рассказал глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский

Сколько реально беспилотников может запускать Россия?

Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Еще в прошлом году враг намеревался запускать по Украине до тысячи дронов в сутки, однако реализовать такой масштаб не удалось. Фактические показатели составляли в среднем от 250 до 350 БпЛА в сутки.

В то же время Украина должна готовиться к худшему сценарию.

Но безусловно мы должны рассчитывать на худший для нас сценарий, когда они (россияне – 24 Канал) все же смогут использовать 1000 дронов в сутки. То есть у нас должно быть минимум 2 перехватчика на 1 "Шахед",

– добавил президент.

Зеленский сообщил, что сейчас Украина уже производит около тысячи перехватчиков в сутки, однако этого все еще недостаточно, ведь темпы производства опережают количество подготовленных операторов.

Ключевой задачей для Украины остается нарастить количество мобильных групп для перехвата и подготовить специалистов.

"В целом за эту задачу знает Сырский и новый глава Минобороны Федоров", – отметил Зеленский.

Могут ли к противодействию присоединиться каины из "коалиции желающих"?

По словам украинского лидера, "коалиция желающих" сможет заработать как механизм гарантий безопасности только после завершения войны и прекращения огня.

Поэтому сейчас Киев может рассчитывать только на двусторонние партнерства со странами, которые усиливают отечественное оборонное производство финансовой помощью.

Как Украина сейчас обезвреживала вражеские цели?