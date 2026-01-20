Об этом рассказал глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский
Сколько реально беспилотников может запускать Россия?
Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Еще в прошлом году враг намеревался запускать по Украине до тысячи дронов в сутки, однако реализовать такой масштаб не удалось. Фактические показатели составляли в среднем от 250 до 350 БпЛА в сутки.
В то же время Украина должна готовиться к худшему сценарию.
Но безусловно мы должны рассчитывать на худший для нас сценарий, когда они (россияне – 24 Канал) все же смогут использовать 1000 дронов в сутки. То есть у нас должно быть минимум 2 перехватчика на 1 "Шахед",
– добавил президент.
Зеленский сообщил, что сейчас Украина уже производит около тысячи перехватчиков в сутки, однако этого все еще недостаточно, ведь темпы производства опережают количество подготовленных операторов.
Ключевой задачей для Украины остается нарастить количество мобильных групп для перехвата и подготовить специалистов.
"В целом за эту задачу знает Сырский и новый глава Минобороны Федоров", – отметил Зеленский.
Могут ли к противодействию присоединиться каины из "коалиции желающих"?
По словам украинского лидера, "коалиция желающих" сможет заработать как механизм гарантий безопасности только после завершения войны и прекращения огня.
Поэтому сейчас Киев может рассчитывать только на двусторонние партнерства со странами, которые усиливают отечественное оборонное производство финансовой помощью.
Как Украина сейчас обезвреживала вражеские цели?
По словам президента, 20 января российские войска атаковали Украину 300 ударными дронами и значительным количеством баллистических и крылатых ракет.
Украинская противовоздушная оборона отработала по существенному количеству целей. В отражении атаки "существенно помогли" ракеты, которые Киев получил за сутки до этого удара.
Зеленский отметил, что каждый пакет поддержки от партнеров имеет значение. Ведь ракеты для систем "Patriot", NASAMS и других комплексов – критически необходимы Украине.