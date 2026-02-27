Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Через що оголосили тривогу?

Орієнтовно об 11:25 повітряна тривога почала ширитися Україною. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для всіх областях, через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– ідеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, зліт відбувся з аеродрому "Саваслейка". Зауважимо, що загроза триває до оголошення відбою повітряної тривоги.

Довідково. МіГ-31К є спеціалізованою модифікацією радянського надзвукового перехоплювача МіГ-31, і адаптований для перенесення "Кинджалів", які можуть завдавати ударів на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Які області Росія атакувала раніше?

  • Раніше російські війська атакували ударними безпілотниками приватний сектор в селищі Підсереднє Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, що одну особу поранено.

  • Вранці 27 лютого Росія обстріляла сам Харків. За попередньою інформацією, дрон "Молнія" влучив на території одного з навчальних закладів. в Новобаварському районі міста, інформації про постраждалих немає.

  • Уночі під атакою опинилася Одеська область. Під ворожим ударом опинилися цивільна та портова інфраструктури. Унаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, зокрема, 3,5-річна дівчинка.