Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росіяни запустили по Україні близько 200 БпЛА: на 14 локаціях фіксують наслідки

Через що оголосили тривогу?

Орієнтовно об 11:25 повітряна тривога почала ширитися Україною. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для всіх областях, через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– ідеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, зліт відбувся з аеродрому "Саваслейка". Зауважимо, що загроза триває до оголошення відбою повітряної тривоги.

Довідково. МіГ-31К є спеціалізованою модифікацією радянського надзвукового перехоплювача МіГ-31, і адаптований для перенесення "Кинджалів", які можуть завдавати ударів на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які області Росія атакувала раніше?