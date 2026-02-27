Як відпрацювала протиповітряна оборона, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про атаку Росії на Україну 27 лютого?

У ніч проти 27 лютого російські війська знову завдали ударів по українських містах. Противник випустив 187 ударних дронів, серед них – "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси". Пуски відбулись із Брянська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та Гвардійського у Криму.

Близько 120 цілей були "Шахедами".

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи подавили 165 ворожих безпілотників, які летіли на північ, південь та схід країни.

Водночас на 14 локаціях було зафіксовано влучання чи падіння уламків 20 ударних БпЛА.

У ПС наголосили, що повітряна атака на Україну триває досі й застерегли дотримуватись необхідних правил безпеки.

Під ранок 27 лютого, російські війська атакували центр міста Суми. Після прильоту першого безпілотника, ворог завдав повторного підступного удару, коли на місці події вже працювали рятувальники. Власлідок атаки пошкоджено перший поверх будівлі готелю – із приміщення евакуювали 50 осіб. На щастя, постраждалих немає.

Які атаки для української ППО є найскладнішими?