Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Харківської області.
Що відомо про наслідки атаки на Харківщину?
Росіяни вгатили по приватному сектору в селищі Підсереднє Куп'янського району, що на Харківщині, близько 21:40 двома ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2".
Внаслідок ворожої атаки у цьому районі були повністю чи частково зруйновані приватні житлові будинки.
Рятувальники витягнули з-під завалів тіло загиблого 67-річного чоловіка. Його дружина зазнала поранення.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до двох.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який призвів до гибелі цивільних людей.
Наслідки атаки на Харківщину: дивіться фото ДСНС
Які області нещодавно зазнали російських атак?
Вночі 27 лютого ворог атакував Запорізьку область ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки – спалахнули пожежі. Троє людей та один підліток зазнали поранень.
Зранку 27 лютого дрони-камікадзе влучили у готель в центрі Сум. 50 осіб довелось евакуювати.
Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портові резервуари, житловий будинок та медичний заклад. Зруйновано дитячий садок. 3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували.