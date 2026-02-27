Об этом сообщили в ГСЧС и прокуратуре Харьковской области.

Что известно о последствиях атаки на Харьковщину?

Россияне ударили по частному сектору в поселке Подсреднее Купянского района, что на Харьковщине, около 21:40 двумя ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

В результате вражеской атаки в этом районе были полностью или частично разрушены частные жилые дома.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего 67-летнего мужчины. Его жена получила ранения.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до двух.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели гражданских людей.

Последствия атаки на Харьковщину: смотрите фото ГСЧС

Какие области недавно подверглись российским атакам?