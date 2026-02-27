Всего за прошедшие сутки враг 729 раз обстрелял область. О последствиях нового обстрела рассказали в ГСЧС.

Что известно об атаке на Запорожскую область?

По данным спасателей, один из населенных пунктов Запорожского района был под прицелом российских БпЛА. Из-за обстрела там пострадали 3 человека и подросток. Также психологи ГСЧС помогли 8 людям.

Кроме того, возникали пожары на нескольких локациях, которые впоследствии потушили. В частности, горели два жилых дома, хозяйственная постройка, автомобиль и газопровод низкого давления.

Некоторые дома частично повредила взрывная волна и обломки.

Всего за прошедшие сутки Россия обстреляла 37 населенных пунктов области, известно о 694 повреждения, а также пострадали 17 человек. Такие данные привел глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Последствия атаки на Запорожскую область / Фото ГСЧС, Запорожской ОГА

Какие последствия последних обстрелов Украины?