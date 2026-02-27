Унаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки нічної атаки на Одещину?
3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі, медичний заклад, а також зруйнували будівлю дитячого садочка.
Наслідки удару по Одещині / Фото ОВА
У ДСНС тим часом розповіли, що внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами.
Що накоїв ворог на Одещині / Фото ДСНС
Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого окупанти запустили по Україні 187 дронів. Станом на 08:00 Силам ППО вдалося знешкодити 165 безпілотників. Однак, на жаль, сталися влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Де ще ворожі дрони спричинили руйнування?
- Вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники. Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає.
- Уночі Росія атакувала ударним безпілотником приватний сектор Куп'янського району. Влучання було у житловий будинок – той повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала.
- Російські війська здійснили масований обстріл одного із населених пунктів у Запорізькому районі. Внаслідок ударів травмовано 4 людини, з них один підліток. Внаслідок атаки загорілися два житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.