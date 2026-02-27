Унаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки нічної атаки на Одещину?

3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі, медичний заклад, а також зруйнували будівлю дитячого садочка.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОВА

У ДСНС тим часом розповіли, що внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами.

Що накоїв ворог на Одещині / Фото ДСНС

Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого окупанти запустили по Україні 187 дронів. Станом на 08:00 Силам ППО вдалося знешкодити 165 безпілотників. Однак, на жаль, сталися влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Де ще ворожі дрони спричинили руйнування?