Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про обстріл Харкова?

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили ще о 08:37 27 лютого. Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ударів російських дронів по місту.

Так, за попередніми даними Терехова, зафіксовано влучання безпілотника типу "Молнія". Приліт стався на території одного з навчальних закладів в Новобаварському районі.

Наразі фахівці працюють на місці події,

– додав мер Харкова.

Наразі відсутня інформація щодо постраждалих внаслідок удару.

