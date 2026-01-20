Про це заявив український президент Володимир Зеленський у зверненні.

Що президент каже про відбиття російських атак?

Володимир Зеленський визнав, що в Києві ситуація є найскладнішою. Уночі ворог укотре вдарив по об'єктах енергетики.

Робота Повітряних сил по "Шахедах" – незадовільна… Організація роботи повітряних сил повинна бути іншою,

– каже президент.

Зеленський окремо розібрав цю ситуацію з міністром оборони. "Висновки будуть", – анонсував український політик.