Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что во время атаки 20 января Россия использовала фактически большинство своего доступного дальнобойного вооружения. Летели и крылатые, и баллистические ракеты, и ударные дроны, и дроны-обманки и т.п.

Какие результаты показала украинская ПВО?

По словам Кузана, украинская ПВО обезвредила 93% дронов и более 70% ракет. И это включая баллистику. На самом деле это более чем серьезные показатели.

Это – невероятные показатели. Наша система ПВО может качественно функционировать даже при таких температурах, когда есть проблемы с перемещением. Мобильной огневой группе нужно же где-то доехать, развернуться. Это – серьезное испытание для всех,

– сказал Кузан.

На этом фоне важно, чтобы Европа продолжала инвестировать в украинскую ПВО. Нужно много дополнительных средств, чтобы уничтожать российские дроны и ракеты.

Сколько стоило Украине отразить атаку 20 января?