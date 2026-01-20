Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що під час атаки 20 січня Росія використала фактично більшість свого доступного далекобійного озброєння. Летіли і крилаті, і балістичні ракети, і ударні дрони, і дрони-обманки тощо.

Читайте також Росія атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон" з території Криму

Які результати показала українська ППО?

За словами Кузана, українська ППО знешкодила 93% дронів та понад 70% ракет. І це включно з балістикою. Насправді це більш ніж серйозні показники.

Це – неймовірні показники. Наша система ППО може якісно функціонувати навіть за таких температур, коли є проблеми з переміщенням. Мобільній вогневій групі потрібно ж десь доїхати, розгорнутися. Це – серйозне випробування для всіх,

– сказав Кузан.

На цьому тлі важливо, аби Європа продовжувала інвестувати в українську ППО. Потрібно багато додаткових засобів, аби знищувати російські дрони та ракети.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський назвав роботу Повітряних сил ЗСУ по "Шахедах" незадовільною. Він вже говорив про це з міністром оборони.

Скільки коштувало Україні відбити атаку 20 січня?