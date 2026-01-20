Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що під час атаки 20 січня Росія використала фактично більшість свого доступного далекобійного озброєння. Летіли і крилаті, і балістичні ракети, і ударні дрони, і дрони-обманки тощо.
Які результати показала українська ППО?
За словами Кузана, українська ППО знешкодила 93% дронів та понад 70% ракет. І це включно з балістикою. Насправді це більш ніж серйозні показники.
Це – неймовірні показники. Наша система ППО може якісно функціонувати навіть за таких температур, коли є проблеми з переміщенням. Мобільній вогневій групі потрібно ж десь доїхати, розгорнутися. Це – серйозне випробування для всіх,
– сказав Кузан.
На цьому тлі важливо, аби Європа продовжувала інвестувати в українську ППО. Потрібно багато додаткових засобів, аби знищувати російські дрони та ракети.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський назвав роботу Повітряних сил ЗСУ по "Шахедах" незадовільною. Він вже говорив про це з міністром оборони.
Скільки коштувало Україні відбити атаку 20 січня?
- В ніч на 20 січня Росія запустила по Україні 339 ударних безпілотників різного типу, 18 балістичних ракет, 15 крилатих ракет тощо. Сили ППО збили 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101, 315 безпілотників.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна має дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони. Міжнародні партнери допомагають, але цього не завжди достатньо, зважаючи на постійні обстріли. До прикладу, під час атаки в ніч на 20 січня Україна використала ракет до ППО на суму 80 мільйонів євро.