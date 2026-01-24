Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что так называемый купол – комплексная система, которую планируют организовать. Ведь Украина имеет много средств, которые пока не работают, как единая система защиты украинского неба.
Как улучшить защиту украинского неба?
Роман Костенко объяснил, что в украинской армии есть радиолокационные средства Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, возможно, и спецслужб – но все они работают в разных системах.
Таких радаров много, и их нужно объединить в единое радиолокационное поле, чтобы они полностью передавали информацию в общие автоматизированные системы управления. Тогда мы сможем в одном или одновременно из нескольких мест видеть, где именно летят "Шахеды", чтобы под эти данные были сразу "подвязаны" средства поражения,
– сказал он.
Речь идет об авиации Воздушных сил, системы ПВО и противовоздушной обороны Воздушных сил, армейскую авиацию Сухопутных войск, которая на вертолетах сбивает "Шахеды" и мобильные группы. Кроме того, полковник СБУ подчеркнул, что для совместного противодействия вражеским целям можно использовать также радиоэлектронную борьбу и дроны-перехватчики, которые довольно эффективно работают.
Так вот, у нас часто каждый работает сам по себе. Именно поэтому эта координация и должна появиться. Для этого, насколько мне известно, был назначен Павел Елизаров с позывным "Лазарь", заместителем командующего Воздушных сил, который будет отвечать именно за эту координацию,
– подчеркнул Костенко.
Поэтому, по его мнению, даже без увеличения сил и средств, можно убрать дублирование функций, а где-то, наоборот, оптимизировать ПВО Украины. Это должно было бы увеличить процент уничтоженных беспилотников.
Как Украина совершенствует собственную противовоздушную оборону?
Украина должна разработать систему антидронового купола. Все для того, чтобы защищать украинское гражданское население и критическую инфраструктуру нашего государства.
Федоров заявил, о формировании дроново-штурмовых подразделений в Силах обороны. Это очень важная инициатива, ведь таким образом можно усилить украинское войско на передовой.
Наше государство может создать новую систему противовоздушной обороны. Говорится об использовании искусственного интеллекта для этого. Это должно помочь эффективнее отражать вражеские атаки.