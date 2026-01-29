Об этом в интервью Tagesspiegel заявил экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

Когда Германия может создать ядерное оружие?

Фишер, ссылаясь на уроки истории, отметил, что Германия должна работать над ядерным оружием в сотрудничестве с союзниками.

Как вы можете предотвратить нападение на вас агрессивного соседа? Только с помощью силы и сдерживания. Слишком долго мы цеплялись за иллюзию якобы вечного мира в Европе,

– сказал он.

А также добавил, что теперь нужно компенсировать эти недостатки путем быстрого и всестороннего перевооружения.

Фишер считает серьезной ошибкой, если бы Германия рассматривала ядерное вооружение как национальный вызов.

По его мнению, Европа должна это сделать, потому что гарантии безопасности Америки сейчас неопределенны. Германия никогда больше не должна действовать самостоятельно. Ей нужны европейские партнеры.

Комментируя интервью Фишера, Bild отмечает, что технически Германия готова к созданию ядерного оружия быстрее, чем многие думают.

Издание в частности приводит мнение химика Райнера Моорманна, который более трех десятилетий исследовал ядерные технологии. По его словам, технически Германия "способна создать атомную бомбу за три года".

