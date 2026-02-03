Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

О 18:01 Запоріжжя попередили про ворожий БпЛА ударного типу в напрямку міста.

За кілька хвилин було влучання. Як зазначив голова ЦПД Коваленко, сталося це у спальному районі Запоріжжя.

Відомо, що унаслідок удару загинули хлопець та дівчина 18 років.

Ще щонайменше 11 людей травмовано. Попередньо, серед них є три дитини.

Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15 років у вкрай важкому стані,

– повідомив Федоров.

Він наголосив, що росіяни майже добу безперервно цинічно атакують Запоріжжя та область. Увечері люди якраз поверталися додому.

Так о 22:13 стало відомо, що росіяни повторно атакували місто. Дрон пошкодив ще одну багатоповерхівку. На місце направлені екстрені служби. Тим часом тривога в Запоріжжі продовжується понад добу.

У ДСНС зазначили, що внаслідок другого за один вечір удару по місту травми отримав один чоловік. Йому надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Вибухова хвиля пошкодила фасад трьох під’їздів поруч із п’ятиповерхівкою. Кількість постраждалих на цій локації уточнюється.



Чергове пошкодження будинку в Запоріжжі / Фото ОВА

