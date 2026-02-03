Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки атаки на Харків?

О 14:32 Повітряні сили попередили про БпЛА у північній частині Харківщини курсом на Полтавщину, а о 14:45 – про БпЛА у передмісті Харкова з півдня.

О 14:48 влада повідомила про влучання безпілотника в житловий багатоповерховий будинок. Спалахнули квартири.

На місце влучання прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги,

– зазначив Синєгубов.

Унаслідок ворожого удару постраждав 57-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.