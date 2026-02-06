Такие действия подтверждают, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что здесь фронт является очень активным.
К теме Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит в Запорожье?
"Кажется, что в ближайшее время россияне планируют больше давить на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях есть тактические продвижения", – добавил Сергей Братчук.
Конечно, это не те продвижения, на которые рассчитывает враг. Оборонительные действия наших подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать уже в это время. Прежде всего говорится об увеличении угрозы огневого давления в отношении областного центра – Запорожье.
Обратите внимание! В Силах обороны Юга подтверждают давление врага на Гуляйполе. Там сообщают, что оккупанты штурмуют окрестности города и приближенные населенные пункты. Кроме этого сбрасывают взрывчатку с дронов, чтобы дистанционно заминировать улицы, дороги, дворы.
"Запорожский фронт является одним из наиболее активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь надо говорить и о том, как будут складываться дела в России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", – отметил представитель Украинской добровольческой армии.
Ситуация возле Запорожья: смотрите на карте
Масла в огонь добавляют информационные вбросы россиян относительно других городов Юга. В частности пропагандисты написали якобы Украина среди гарантий безопасности требует признать невозможность российского наступления на Одессу. Враг хочет создать впечатление будто наше государство интересует только этот город, а на другие безразлично. Понятно, что это не так.
Тема Юга всегда актуальна и периодически она обостряется как в информационном поле, так и на фронте. Поэтому Запорожское направление будет активным и оно связано с Донецким,
– подчеркнул Братчук.
Прежде всего эти участки связаны ресурсами, ведь враг может забирать войска с одного направления и перебрасывать туда, где ему это больше нужно. Сейчас мы видим, что приоритетом является Покровско-Мирноградская агломерация, а дальше Славянско-Краматорская.
Враг давит на Гуляйполе: что известно
- На этом направлении оккупанты накапливаются и штурмуют легкой техникой. Новые группы выходят ежедневно, но пока механизированных атак не было. Погодные условия влияют на ход бои, ведь в сильный мороз военным трудно рыть окопы, маскироваться.
- В январе 2026 года враг выпустил рекордное количество КАБов по Южному направлению. Речь идет о более 100 ударах за сутки, а также около 1800 атак FPV-дронами. Самые ожесточенные бои продолжаются возле Гуляйполя, противник хочет отрезать город от логистических путей.
- Боевые действия продолжаются в окрестностях Гуляйполя, впрочем сообщения россиян о захвате села Староукраинки не является правдой, туда фронт не дошел. Российские диверсионные группы пытаются зайти, пользуясь сложной местностью возле реки, но их обнаруживают.