Такие действия подтверждают, что оккупанты сосредоточили внимание на Запорожском направлении. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что здесь фронт является очень активным.

К теме Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит в Запорожье?

"Кажется, что в ближайшее время россияне планируют больше давить на Ореховский оборонительный узел. К сожалению, там и на Степногорском, Гуляйпольском направлениях есть тактические продвижения", – добавил Сергей Братчук.

Конечно, это не те продвижения, на которые рассчитывает враг. Оборонительные действия наших подразделений не дают возможности россиянам выполнить те задачи, которые они хотели реализовать уже в это время. Прежде всего говорится об увеличении угрозы огневого давления в отношении областного центра – Запорожье.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга подтверждают давление врага на Гуляйполе. Там сообщают, что оккупанты штурмуют окрестности города и приближенные населенные пункты. Кроме этого сбрасывают взрывчатку с дронов, чтобы дистанционно заминировать улицы, дороги, дворы.

"Запорожский фронт является одним из наиболее активных элементов, где в ближайшее время интенсивность боевых действий вряд ли уменьшится. Но здесь надо говорить и о том, как будут складываться дела в России в Донецкой области. Именно от этого будет отталкиваться враг", – отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Ситуация возле Запорожья: смотрите на карте

Масла в огонь добавляют информационные вбросы россиян относительно других городов Юга. В частности пропагандисты написали якобы Украина среди гарантий безопасности требует признать невозможность российского наступления на Одессу. Враг хочет создать впечатление будто наше государство интересует только этот город, а на другие безразлично. Понятно, что это не так.

Тема Юга всегда актуальна и периодически она обостряется как в информационном поле, так и на фронте. Поэтому Запорожское направление будет активным и оно связано с Донецким,

– подчеркнул Братчук.

Прежде всего эти участки связаны ресурсами, ведь враг может забирать войска с одного направления и перебрасывать туда, где ему это больше нужно. Сейчас мы видим, что приоритетом является Покровско-Мирноградская агломерация, а дальше Славянско-Краматорская.

Враг давит на Гуляйполе: что известно