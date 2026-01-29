Командир 3 штурмового батальона 1 ОШБ и имени Дмитрия Коцюбайло Максим "Каспер" Бурлака рассказал 24 Каналу, что враг постоянно усиливает наступления. Однако сильных механизированных штурмов еще не было.

"Противник ежедневно усиливается. Каждый день движутся новые группы, пробует заезжать легкая бронированная техника. Но таких сильных механизированных штурмов у них еще не было", – подчеркнул он.

Какой уровень подготовки россиян?

Максим "Каспер" Бурлака отметил, что среди оккупантов есть разные по уровню подготовки. Даже по пленным россиянам видно, что есть и осужденные, и мобилизованные, и контрактники.

У них есть и хорошая, и плохая подготовка. То есть есть те, кого буквально два – три дня назад привезли. Они не знают своих командиров, никого. Их ведут рацией под дрон. Соответственно они доходят до какой-то точки, где умирают,

– объяснил командир.

По его словам, погодные условия напрямую влияют на боевые действия. Дело в том, что сейчас труднее передвигаться, маскироваться, рыть окопы.

Заметим, что сейчас идет важный сбор на пикапы. Российские захватчики активно проводят минирование. Для того, чтобы довозить военных, используется и легкобронированная техника.

Пикап сейчас наименее заметный и самый быстрый. Пикапы у нас как расходные материалы. Поэтому он может выехать сегодня утром, и вечером его уже не будет. На завтра надо уже новый,

– сказал военный.

Что происходит на фронте?