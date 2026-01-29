Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 января 2026 года.

Какая ситуация на фронте сложилась сейчас?

28 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты проводили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска наступали в районе Волчанска, Старицы, Круглого, Симиновки, Волчанских Хуторов, Прилипки, Нестерного, Дегтярного и в направлении Графского.

наступательные операции на но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска наступали в районе Волчанска, Старицы, Круглого, Симиновки, Волчанских Хуторов, Прилипки, Нестерного, Дегтярного и в направлении Графского. Россияне продолжали наступательные операции на юго-восток от Великого Бурлука в направлении Обуховки и Колодязного 27 и 28 января, но не продвинулись вперед.

в направлении Обуховки и Колодязного 27 и 28 января, но не продвинулись вперед. 28 января российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. 27 и 28 января оккупанты продолжали наступать на юго-восток от Боровой в направлении Новосергиевки и к югу от Боровой вблизи Александровки и Корового Яра, но не продвинулись вперед.

в направлении Новосергиевки и к югу от Боровой вблизи Александровки и Корового Яра, но не продвинулись вперед. 28 января российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Лимана, а также у Дробышева, Святогорска, Ставок, Торского, Ямполя, Пазена, Северска, Платоновки, Закитного, Свято-Покровского, Резниковки, Федоровки, Никифоровки, Васюковки, Бондарного и Хромовки.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Лимана, а также у Дробышева, Святогорска, Ставок, Торского, Ямполя, Пазена, Северска, Платоновки, Закитного, Свято-Покровского, Резниковки, Федоровки, Никифоровки, Васюковки, Бондарного и Хромовки. Россияне продолжили наступательные операции в районе Константиновка – Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские силы атаковали вблизи и в пределах самой Константиновки, а также у Веролюбовки, Майского, Новодмитровки, Голубовки, Маркового, Миньковки, Предтечиного, Клебан-Бык, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

Кстати, военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире 24 Канала, что враг будет наращивать давление на Константиновку в Донецкой области ежедневно. Сейчас, по данным эксперта, продолжаются интенсивные бои на юго-восточных окраинах города.

28 января российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья , но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали в районе Нового Шахматного, Ивановки, Торецкого и Нового Донбасса.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали в районе Нового Шахматного, Ивановки, Торецкого и Нового Донбасса. Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 января, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 29 января / Карты ISW

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 января, показывают подразделения 74-й мотострелковой бригады России, которые наносят удары по украинским позициям в южной Новониколаевке (к западу от Новопавловки) – районе, где, по предварительным данным, российские войска удерживали свои позиции.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 января, показывают подразделения 74-й мотострелковой бригады России, которые наносят удары по украинским позициям в южной Новониколаевке (к западу от Новопавловки) – районе, где, по предварительным данным, российские войска удерживали свои позиции. Российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении и в районе Гуляйполя , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Также враг не имел успеха на западной части Запорожской области и Херсонском направлении.

