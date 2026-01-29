Командир 3 штурмового батальйону 1 ОШБ і імені Дмитра Коцюбайла Максим "Каспер" Бурлака розповів 24 Каналу, що ворог постійно посилює наступи. Однак сильних механізованих штурмів ще не було.

Дивіться також Почали велике перекидання резервів: експерти попередили, до чого готуються росіяни на фронті

"Противник щодня посилюється. Кожного дня рухаються нові групи, пробує заїжджати легка броньована техніка. Але таких сильних механізованих штурмів у них ще не було", – підкреслив він.

Який рівень підготовки росіян?

Максим "Каспер" Бурлака зазначив, що серед окупантів є різні за рівнем підготовки. Навіть по полонених росіянах видно, що є і засуджені, і мобілізовані, і контрактники.

У них є і гарна, і погана підготовка. Тобто є ті, кого буквально два – три дні тому привезли. Вони не знають своїх командирів, нікого. Їх ведуть рацією під дрон. Відповідно вони доходять до якоїсь точки, де помирають,

– пояснив командир.

За його словами, погодні умови напряму впливають на бойові дії. Річ у тім, що зараз важче пересуватися, маскуватися, рити окопи.

Зауважимо, що зараз триває важливий збір на пікапи, долучитися можна за посиланням. Російські загарбники активно проводять мінування. Для того, щоб довозити військових, використовується і легкоброньована техніка.

Пікап зараз найменш помітний і найшвидший. Пікапи у нас як розхідні матеріали. Тому він може виїхати сьогодні зранку, і ввечері його вже не буде. На завтра треба уже новий,

– сказав військовий.

Що відбувається на фронті?