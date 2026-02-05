Об этом в комментарии рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин для издания Укринформ.

Как в ВСУ опровергли информацию о якобы захвате Староукраинки?

По его словам, информация о якобы оккупации села не соответствует действительности, поскольку линия фронта еще не дошла до Староукраинки.

Волошин отметил, что враг сейчас находится на северных окраинах Гуляйполя, где продолжаются ожесточенные бои. Активные боевые действия также фиксируются в районах населенных пунктов Зеленое и Варваровка.

Ранее российская диверсионная группа пыталась зайти в Староукраинку через сложную местность вблизи реки Гайчур, однако после боя она была уничтожена.

Спикер отметил, что оккупанты регулярно прибегают к информационным "вбросам". В частности, ранее российские ресурсы заявили о "захвате" Староукраинки и опубликовали видео с российским флагом, которые не соответствуют реальной ситуации.

