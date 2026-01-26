Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия действует по уже отработанному сценарию обхода украинской обороны. Он предупредил, что ситуация может резко обостриться, если туда перебросят резервы.
Что происходит возле Степногорска?
Ситуацию у Степногорска не стоит рассматривать отдельно от всего южного направления. Для россиян важен не только сам населенный пункт, а возможность развернуть более широкую схему давления на юге.
Какова ситуация в районе Степногорска: смотрите на карте
Речь идет о попытках зайти во фланги, обойти узлы обороны и заставить украинские подразделения реагировать сразу на несколько угроз.
Здесь надо смотреть на все южное направление, от Гуляйполя на востоке до приднепровского участка,
– пояснил Лакийчук.
Он отметил, что замысел оккупантов похож на то, что они пытались сделать на Донбассе, но там не достигли результата. Теперь Россия хочет зайти в тыл Гуляйпольской группировке и обойти Ореховский узел обороны, совмещая фронтальное давление с движением западнее.
Здесь очень сложный участок, где россияне пытаются повторить то, что у них не удается на Донбассе,
– отметил Лакийчук.
Он пояснил, что ключевое изменение может произойти, если Россия поймет, что на Донбассе ее план не работает, и перебросит часть резервов на юг.
По факту, у них не хватает сил действовать одновременно на двух участках. Но если они примут решение перенаправить сюда резервы, это очень серьезный вызов,
– отметил Лакийчук.
Тогда давление у Степногорска и на соседних участках возрастет, а отдельные направления могут выйти на уровень самых напряженных в стране.
Последние новости с Запорожского направления:
- Российские войска пытаются расширить наступательные действия на Запорожском направлении, стремясь выйти на оперативное пространство и создать угрозы городу Запорожье. В то же время Россия продолжает удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины как элемент давления.
- На Запорожье зафиксировано локальное продвижение Сил обороны Украины. По данным Института изучения войны, украинские подразделения продвинулись на южной окраине Малой Токмачки, несмотря на активные атаки российских войск в районах Мирного, Плавней, Приморского и Степного.
- Интенсивные боевые действия продолжаются в районах Степногорска и Гуляйполя. Российские подразделения пытаются обходить укрепленные позиции и активно применяют беспилотники, тогда как украинские военные проводят контратакующие действия и сдерживают попытки врага продвинуться.