Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "Ульф", в эфире 24 Канала объяснила, что ключевые проблемы пехотинцев не сводятся к недостатку техники. Она отметила, что главное бремя войны до сих пор несут люди, и назвала несколько вещей, которые больше всего бьют по пехоте именно сейчас.
Пехота до сих пор держит фронт
Алина Михайлова объяснила, что разговоры о "войне дронов" часто подменяют реальность на передовой. По ее словам, именно пехота закрывает ключевые участки, но людей критически не хватает, и это не перекрывают никакие технологии.
Мы говорим, что воевать должны дроны, но воюет пехота сейчас. До сих пор воюет пехота,
– отметила руководитель медицинской службы "Ульф".
Одна из самых больших проблем для пехоты начинается не на позициях, а в тылу, в публичных месседжах. По ее словам, когда людям постоянно говорят о близком мире и "переговорном треке", у части гражданских складывается впечатление, что идти в армию уже нет смысла, потому что война якобы вот – вот закончится.
Президент говорит ноль раз слово "победа", а миллион раз слово "мир". Человек смотрит и думает: если в этом году будет мир, то зачем мне идти в армию?,
– отметила Михайлова.
Она подчеркнула, что такая коммуникация не подталкивает к решению заменить тех, кто воюет годами, и только углубляет кадровый провал. Без честного разговора о потребности в людях и без реалистичного подхода к пополнению подразделений проблема пехоты никуда не исчезнет, а фронт будет платить за это самую высокую цену.
Победу одерживает пехота. А пехоты у нас критически нет,
– заметила Михайлова.
Она описала замкнутый круг, который бьет по подразделениям на земле: проблемы с качеством пополнения и самовольные оставления части. По ее словам, командиры и медики получают огромную нагрузку, потому что часть людей, которые приходят, не выдерживает службы или оказывается физически непригодной, а дальше запускается замкнутый круг: кто-то идет в СЗЧ, кто-то нуждается в лечении, а на бумаге все выглядит как "закрытые цифры".
Мы вам дали 30 тысяч человек. В этом месяце пришло, из них 20 ушло в СЗЧ. Так, а 10 тысяч где?,
– сказала она.
Михайлова добавила, что это создает ложное ощущение, будто проблему уже решили, хотя на земле подразделения не становятся сильнее. По словам Михайловой, без честного разговора с обществом и без реалистичной оценки человеческого ресурса пехота будет оставаться "в минусе", а решение придется искать не в лозунгах, а в системных изменениях подхода к комплектованию и подготовке.
