Сегодня практически невозможно назвать вариант завершения войны, который будет приемлемым для всех. Как отметила в разговоре с 24 Каналом руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, для нее победа вообще невозможна.

Существует ли приемлемый финал войны?

По словам военной, для нее победа невозможна, поскольку ее любимый Дмитрий Коцюбайло погиб. Также рядом уже нет сотен друзей, знакомых, тех, кто действительно должен был отмечать победу, ведь сделал очень много для того, чтобы она наступила.

Поэтому не могу сказать, что для меня будет приемлемым. Я ненавижу слово компромисс, но в условиях, в которых мы сегодня ведем войну, мы не можем не идти на компромисс с нашей стороны. Потому что это просто самоубийство,

– подчеркнула Алина Михайлова.

Есть люди, которые изучали международное право, имеют соответствующие знания. Они участвуют в этом процессе. Но важно понимать, с кем мы садимся за стол переговоров. Говорится о стране и человеке, который может пообещать, а через неделю все забыть, не придерживаться никаких договоренностей.

По мнению руководительницы "Ульфа", в будущем нас все равно ждет война с Россией. Европа и США должны "подавлять" Россию санкциями, это нам поможет, но они этого не будут делать. К сожалению, жизнь украинцев сегодня не приравнивается к нефти или миллиардам долларов.

Я считаю, что мы можем победить только силой, но нам самим это сделать не удастся. Партнеры не хотят нам этого дать. Поэтому мы заложники ситуации. И в этом не виноват Зеленский или кто-то другой, кто ведет переговоры. Виноваты только мы, потому что у нас была слабая армия,

– подчеркнула Алина Михайлова.

Наше войско не было готовым к войне. Его годами разворовывали, продавали оружие, закрывали заводы. Делалось все, чтобы мы не имели никаких мощностей. Поэтому мы вошли в 2014 год со слабой, несостоятельной армией. Только благодаря волонтерам и народу она выросла.

"В 2022 году мы тоже не были готовы к войне, потому что кому эта война была интересна? Поэтому то, что сейчас "выкручивают" руки нашим представителям на переговорах – это понятно. И понятно, что Украина также "выкручивает" им руки. Компромисс должен быть, но не через захват дальше территорий", – добавила руководитель медицинской службы "Ульф".

Сейчас даже не говорится об отвоевании территорий, потому что это невозможно. Россияне не выйдут из областей, которые захватили. Если Украина будет настаивать на том, что это наше условие, то Ужгород может стать зоной боевых действий. Но обидно то, что больше всего об условиях мира кричат люди, которые никак не приобщены к войску.

