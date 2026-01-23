Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что пока нет оснований говорить, что Россия будет отказываться от таких действий. В Кремле четко понимают, что это может быть элементом давления на Украину с целью склонения ее народа к подписанию тех договоренностей, которые будут в большей степени в пользу Москвы.
Как враг хочет дожать Украину?
Сегодня, по словам военнослужащего Сил ТрО, у Кремля есть две глобальные цели. В контексте фронта, это попытка выйти из тактических наступательных действий на оперативное пространство на Запорожском направлении, создавать угрозы городу Запорожье.
Это план российской армии на ближайшие недели и месяцы. Они хотят расширять границы наступательных действий, хотя Силы обороны Украины это блокируют,
– озвучил Мусиенко.
Вторая цель России – это энергетический террор. Безусловно, что она от этого не будет отказываться и продолжит создавать украинцам существенные проблемы. Потому что с самого начала российско-украинская война, как отметил Мусиенко, имеет геноцидный характер, чтобы уничтожить украинский народ. В рамках этого геноцида, как подчеркнул военнослужащий, Россия проводит и кампанию ликвидации нормальных базовых условий и потребностей людей (наличие света, воды, тепла).
"Россияне наносят удары по энергетике, по портовой инфраструктуре Одесского региона. Там у них цель нарушить наши экономически-торговые связи, судоходство, чтобы Украина не получала денежные поступления в государственный бюджет", – объяснил Мусиенко.
Враг далее поражает энергосистему Украины:
Российская армия 25 часов атаковала Кривой Рог и нацелила туда 70 дронов-камикадзе, а также баллистику. Из-за обстрела была повреждена в частности энергетическая инфраструктура. В городе сейчас внедрены экстренные отключения света. До сих пор почти 3 тысячи потребителей остаются без электроэнергии.
ДТЭК обнародовал статистику, из которой следует, что с начала октября 2025 года Россия фактически каждый день наносила удары по Украине. Наибольшее количество повреждений на энергетических объектах в результате таких атак зафиксировано в январе 2026-го.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко перечислила регионы Украины, где сегодня из-за регулярных обстрелов России самая тяжелая ситуация с электроснабжением. В списке значатся Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская области.