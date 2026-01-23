Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наразі немає підстав говорити, що Росія буде відмовлятися від таких дій. У Кремлі чітко розуміють, що це може бути елементом тиску на Україну з метою схиляння її народу до підписання тих домовленостей, які будуть більшою мірою на користь Москви.
Дивіться також "Україна матиме перевагу, якщо витримає цю зиму": військовий експерт пояснив прогноз Келлога
Як ворог хоче дотиснути Україну?
Сьогодні, зі слів військовослужбовця Сил ТрО, у Кремля є дві глобальні цілі. У контексті фронту, це намагання вийти з тактичних наступальних дій на оперативний простір на Запорізькому напрямку, створювати загрози місту Запоріжжя.
Це план російської армії на найближчі тижні та місяці. Вони хочуть розширювати межі наступальних дій, хоча Сили оборони України це блокують,
– озвучив Мусієнко.
Друга ціль Росії – це енергетичний терор. Безумовно, що вона від цього не буде відмовлятися і продовжить створювати українцям суттєві проблеми. Тому що від самого початку російсько-українська війна, як наголосив Мусієнко, має геноцидний характер, аби знищити український народ. В межах цього геноциду, як підкреслив військовослужбовець, Росія проводить і кампанію ліквідації нормальних базових умов і потреб людей (наявність світла, води, тепла).
"Росіяни завдають ударів по енергетиці, по портовій інфраструктурі Одеського регіону. Там в них мета порушити наші економічно-торгівельні зв'язки, судноплавство, аби Україна не отримувала грошові надходження до державного бюджету", – пояснив Мусієнко.
Ворог надалі уражає по енергосистемі України:
Російська армія 25 годин атакувала Кривий Ріг і націлила туди 70 дронів-камікадзе, а також балістику. Через обстріл була пошкоджена зокрема енергетична інфраструктура. В місті нині впроваджені екстренні відключення світла. Досі майже 3 тисячі споживачів залишаються без електроенергії.
ДТЕК оприлюднив статистику, з якої випливає, що від початку жовтня 2025 року Росія фактично кожного дня завдавала ударів по Україні. Найбільша кількість пошкоджень на енергетичних об'єктах внаслідок таких атак зафіксована у січні 2026-го.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко перелічила регіони України, де сьогодні через регулярні обстріли Росії найважча ситуація з електропостачанням. У списку значаться Київська, Харківська, Дніпропетровська, Чернігівська, Сумська області.