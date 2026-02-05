Про це в коментарі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин для видання Укрінформ.

Як в ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення Староукраїнки?

За його словами, інформація про нібито окупацію села не відповідає дійсності, оскільки лінія фронту ще не дійшла до Староукраїнки.

Волошин зазначив, що ворог наразі перебуває на північних околицях Гуляйполя, де тривають запеклі бої. Активні бойові дії також фіксуються в районах населених пунктів Зелене та Варварівка.

Раніше російська диверсійна група намагалася зайти до Староукраїнки через складну місцевість поблизу річки Гайчур, однак після бою її було знищено.

Речник наголосив, що окупанти регулярно вдаються до інформаційних "вкидів". Зокрема, раніше російські ресурси заявили про "захоплення" Староукраїнки та опублікували відео з російським прапором, які не відповідають реальній ситуації.

Як триває оборона на в Запорізькій області?