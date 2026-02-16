Українські військові продовжують обороняти кордони. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Яка ситуація поблизу Новомиколаївки?

За словами Волошина, наразі не йдеться про захоплення противником значних територій.

Говорити, що противник взяв під контроль якусь велику територію, не можна. Ситуація там дуже динамічна, і ми проводимо низку заходів, щоб відкинути ворога із цієї сірої зони. Просувань ворога фактично немає, і він не може закріпити там свої групи,

– зазначив речник.

Він також додав, що більша частина сірої зони перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, які системно стримують спроби російських підрозділів просуватися вперед та не дають їм утримувати позиції.

Що говорять українські військові про ситуацію на фронті?