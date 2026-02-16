Зокрема, противник окупував один з населених пунктів у регіоні. Про це свідчить оновлена мапа аналітичного проєкту DeepState.
Де просунулися росіяни?
Ворожі війська змогли окупувати село Рівне в Донецькій області. Противник просунувся ще у трьох населених пунктах. Йдеться про Покровськ, Мирноград та Родинське.
Які зміни на фронті: дивіться карту DeepState
Зазначимо також, що не так давно повідомлялося про просування окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині. Водночас у ЗСУ спростували повідомлення про нібито захоплення села Бондарне в Донецькій області.
Які успішні операції проводили Сили оборони останнім часом?
У ніч на 16 лютого в районі Калинівки на ТОТ Запорізької області уражено скупчення живої сили окупантів. А 15 лютого біля Новопавлівки в Донецькій області під прицілом був вузол зв'язку противника.
Російські війська зазнали поразок на кількох ділянках фронту, зокрема поблизу Гуляйполя. Сприяв цьому зрив зв'язку через проблеми зі Starlink та Telegram. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 Каналу наголосив, що ворог припустився серйозних помилок у комунікаціях, і Силам оборони важливо максимально використати цю вразливість для закріплення успіхів та виконання пріоритетних завдань найближчим часом.
Окрім того, українські війська відбили село Вербове в Синельниківському районі Дніпропетровської області, повернувши його під свій контроль.
Зауважимо також, що українські бійці продовжують рухатися до досягнення стратегічної мети з ліквідації російських солдатів. Так, упродовж доби військові Сил оборони завдали агресору втрат приблизно у 1180 бійців.