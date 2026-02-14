ЗСУ почали контрнаступати. Про це пишуть аналітики DeepState.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Сили оборони звільнили Вербове, що знаходиться у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Попри успіхи Збройних сил України, ворог також не полишає спроб просунутися та активно намагається окуповувати українські території. Зокрема, росіяни просунулися у Ступочках, що належить до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області та поблизу Закітного, що біля Лиману.

Аналітики ISW також повідомляли, що українські сили проводять локальні контратаки біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Блокування терміналів Starlink і Telegram ускладнило зв'язок для російських військ – цим і намагаються скористатися Сили оборони.

Чого прагнуть досягнути росіяни на полі бою?