Активні контрнаступальні дії з боку України тривають. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Як змінився фронт за останню добу?

Російські війська продовжують наступальні операції на Півночі, Сході та Півдні України, однак без підтверджених проривів. Зокрема, активні бойові дії тривали на Сумському напрямку, де окупанти намагалися атакувати поблизу прикордонних населених пунктів, але були стримані українською обороною.

На Харківщині російські підрозділи здійснювали штурми поблизу Вовчанська та Куп'янська, однак, за наявними даними, не змогли просунутися вперед. Згідно зі звітом ISW, у районі Куп'янська також фіксуються проблеми у російських військ із забезпеченням та зв'язком, що негативно впливає на їхню боєздатність.

Де фіксуються просування росіян та атаки ЗСУ / Карти ISW

На Донеччині російські сили зосереджують зусилля на напрямках Лимана, Костянтинівки та Покровська. Частина російських джерел заявляє про локальні успіхи, однак геолокаційні дані підтверджують, що українські підрозділи утримують ключові позиції та подекуди відбивають атаки.

Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи на південному напрямку. У Запорізькій області українські військові змогли звільнити кілька населених пунктів поблизу Гуляйполя, змусивши противника відступити. Також українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тилу, зокрема по складах боєприпасів і пунктах управління дронами.

На Херсонському напрямку наземна активність залишається мінімальною, однак обидві сторони активно застосовують безпілотники для ударів і розвідки.

Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?