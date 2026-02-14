ВСУ начали контрнаступать. Об этом пишут аналитики DeepState.
Что известно о ситуации на фронте?
Силы обороны освободили Вербовое, что находится в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Вербовое, с которого отбросили оккупантов: смотрите на карте DeepState
Несмотря на успехи Вооруженных сил Украины, враг также не оставляет попыток продвинуться и активно пытается оккупировать украинские территории. В частности, россияне продвинулись в Ступочках, что относится к Константиновской городской громаде Краматорского района Донецкой области и вблизи Закитного, что у Лимана.
Аналитики ISW также сообщали, что украинские силы проводят локальные контратаки возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Блокировка терминалов Starlink и Telegram усложнила связь для российских войск – этим и пытаются воспользоваться Силы обороны.
Чего стремятся достичь россияне на поле боя?
Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, объяснил 24 Каналу, что Россия готовит весеннее наступление, накопив 100 тысяч резервов, но это не гарантирует стратегического успеха из-за снижения качества войск. Основные усилия России могут быть сосредоточены на Покровско-Мирноградской агломерации, но это будет скорее разведка боем, а не масштабный прорыв.
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о планах России на весну 2026 года, акцентируя на том, что есть три задачи, которые они пытаются выполнить. Россия угрожает использованием ракет "Орешник" с ядерным зарядом как средство политического влияния, хотя вероятность реального применения ядерного оружия маловероятна