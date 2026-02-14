ВСУ начали контрнаступать. Об этом пишут аналитики DeepState.

Что известно о ситуации на фронте?

Силы обороны освободили Вербовое, что находится в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Вербовое, с которого отбросили оккупантов: смотрите на карте DeepState

Несмотря на успехи Вооруженных сил Украины, враг также не оставляет попыток продвинуться и активно пытается оккупировать украинские территории. В частности, россияне продвинулись в Ступочках, что относится к Константиновской городской громаде Краматорского района Донецкой области и вблизи Закитного, что у Лимана.

Аналитики ISW также сообщали, что украинские силы проводят локальные контратаки возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Блокировка терминалов Starlink и Telegram усложнила связь для российских войск – этим и пытаются воспользоваться Силы обороны.

Чего стремятся достичь россияне на поле боя?