В частности, противник оккупировал один из населенных пунктов в регионе. Об этом свидетельствует обновленная карта аналитического проекта DeepState.
Где продвинулись россияне?
Вражеские войска смогли оккупировать село Ровно в Донецкой области. Противник продвинулся еще в трех населенных пунктах. Речь идет о Покровске, Мирноград и Родинское.
Какие изменения на фронте: смотрите карту DeepState
Отметим также, что не так давно сообщалось о о продвижении оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области. В то же время в ВСУ опровергли сообщения о якобы захвате села Бондарное в Донецкой области.
Какие успешные операции проводили Силы обороны в последнее время?
В ночь на 16 февраля в районе Калиновки на ВОТ Запорожской области поражено скопление живой силы оккупантов. А 15 февраля возле Новопавловки в Донецкой области под прицелом был узел связи противника.
Российские войска потерпели поражения на нескольких участках фронта, в частности вблизи Гуляйполя. Способствовал этому срыв связи из-за проблем со Starlink и Telegram. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии 24 Канала отметил, что враг допустил серьезные ошибки в коммуникациях, и Силам обороны важно максимально использовать эту уязвимость для закрепления успехов и выполнения приоритетных задач в ближайшее время.
Кроме того, украинские войска отбили село Вербовое в Синельниковском районе Днепропетровской области, вернув его под свой контроль.
Заметим также, что украинские бойцы продолжают двигаться к достижению стратегической цели по ликвидации российских солдат. Так, в течение суток военные Сил обороны нанесли агрессору потери примерно в 1180 бойцов.