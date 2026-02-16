В частности, противник оккупировал один из населенных пунктов в регионе. Об этом свидетельствует обновленная карта аналитического проекта DeepState.

Где продвинулись россияне?

Вражеские войска смогли оккупировать село Ровно в Донецкой области. Противник продвинулся еще в трех населенных пунктах. Речь идет о Покровске, Мирноград и Родинское.

Какие изменения на фронте: смотрите карту DeepState

Отметим также, что не так давно сообщалось о о продвижении оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области. В то же время в ВСУ опровергли сообщения о якобы захвате села Бондарное в Донецкой области.

Какие успешные операции проводили Силы обороны в последнее время?