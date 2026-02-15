Про це у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, яких помилок припустився ворог. Він наголосив, які завдання потрібно виконати Силам оборони найближчим часом.

Які завдання можуть виконати ЗСУ на Запорізькому напрямку?

Світан зазначив, що росіяни панікують, що триває тактичне просування українських військових з боку Варварівки, і ці дії вже є військовою операцією армійського рівня.

Росіяни, за словами військового експерта, глибоко закопалися в наші тили, при цьому не підтягнувши свої сили та засоби. Вони мають оперативне наповнення на цьому напрямку мінімальне порівняно з усією лінією фронту.

"Тому з добре поставленими завданнями, достатньою кількістю сил і засобів можна створити росіянам серйозну проблему на Запорізькому напрямку. А саме – відновити раніше втрачені позиції не тільки на східному фланзі Запорізького фронту в районі Гуляйполя, а й на західному фланзі в районі Степногірська", – наголосив він.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що у Запорізькій області українським силам протидіють чотири російські армії – 5, 29, 35 і 36. Саме ці чотири формування противника намагаються прорватися до Гуляйполя та взяти під контроль ще низку населених пунктів на Запоріжжі.

Росіяни, як зауважив полковник запасу ЗСУ, намагалися просунутися між Оріховим та Дніпром на північ у бік Запоріжжя. Вони пішли і по дну колишнього Каховського водосховища, але зараз опинилися у досить складній ситуації.

"Тому, якщо знову провести операцію тактичного рівня, то ворога можна взяти там у серйозний котел. Так само як головнокомандувач Олександр Сирський здійснив операцію на тактичному рівні на Куп'янському напрямку, а раніше в районі Добропілля, Покровська, Мирнограда, Гришиного. Це завдання не стратегічного, а оперативного рівня, але проводяться вони з гарною позитивною динамікою", – підкреслив Світан.

Ці дані підтверджують і російські пабліки, наголошуючи на тому, що ворог зазнає великих втрат, і це відбувається, зокрема, через блокування Starlink.

Тому у росіян передпанічний стан, адже їхні війська забурилися глибоко в наші тили і відрубані від зв'язку. І на тлі цієї паніки нам треба виконати певні завдання, але часу на це не так багато,

– наголосив Роман Світан.

Росіяни за тиждень-півтора зможуть перезапустити свій зв'язок, тому, на думку військового експерта, цей час потрібно використати українським силам, щоб виконати свої завдання на фронті.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?